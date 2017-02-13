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Sevgililer Günü’nün Favori Çiçeği ’Gül’

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Sevgililer Günü’nün Favori Çiçeği ’Gül’
'14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla Samsun'da çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanırken, en çok rağbeti ise "gül" görüyor.

'14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla Samsun'da çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanırken, en çok rağbeti ise "gül" görüyor.

Başta gül olmak üzere, karanfilden orkideye bin bir çeşit çiçeğin görücüye çıktığı çiçek mezatlarına esnaflar bugün itibariyle akın etti. 14 Şubat için hazırlıklarını tamamlayan esnaflar, mezattan aldıkları yeni ürünlerle sevgililerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Samsun çiçek mezatları sorumlu müdürü Recep İçigen, "14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle mezatlarımızda hareketlilik var. Son bir haftadır esnaf arkadaşlarımız mezatlara akın ediyor. Satışlarımız gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bu Sevgililer Günü'nde sevgililerin heyecanına ortak olmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'nün favori çiçeği aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için "gül'dür" dedi.

Samsun'da çiçek satıcılığı yapan esnaflar ise çiçeklerin uygun fiyata satılmasından dolayı oldukça memnun. Esnaf, 14 Şubat sabahında tezgahlarını her çeşit çiçekle süsleyeceklerini söyledi.

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