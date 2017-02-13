  • BIST 87.746
  • Altın 146,428
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,9345
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Sevgililer Maslak 1453’te Buluştu

» »
Sevgililer Maslak 1453’te Buluştu
Ağaoğlu Maslak 1453, Sevgililer Günü'nü gerçekleştirmiş olduğu parti ile birlikte kutladı.

Ağaoğlu Maslak 1453, Sevgililer Günü'nü gerçekleştirmiş olduğu parti ile birlikte kutladı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı partiye Maslak 1453 sakinlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Partide sahne alan Zeynep Özyılmazel, Ozan Doğulu ve Ece Seçkin misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren parti misafirlerden tam not aldı.

Sevgililer Günü Partisinde konuklar geceye Zeynep Özyılmazel'in performansıyla başlarken, ilerleyen saatlerde Ece Seçkin'in şovları partiye renk kattı. Ozan Doğulu'nun performansı eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlenen davetliler, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gece yaşadı.

1453 metre uzunluğundaki Cadde boyunca yapılan ışıklandırma görsel şova dönüşürken, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede davetlilere sucuk ekmek ikram edildi.

Eylül ayından bu yana yaşamın başladığı Maslak 1453'te 3000 konut daire sahiplerine teslim edildi. 2017 yılı içerisinde Türkiye'nin en modern ve ileri teknolojisi ile donatılmış üniversite kampüslerinden birinin hizmete girmesiyle birlikte günlük nüfusu 100 bini aşan Maslak 1453 global markalar için bir çekim merkezi, İki adet meydan çevresi ve kulelerin arasında devam eden 1453 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında kuleler altında yer alan çeşitli büyüklükte mağazalar, özel butikler, yiyecek içecek mekânları, sanat galerileri, ayrıca başında ve sonunda iki ayrı alışveriş merkezin de dünyanın en önde gelen markalarının bulunacağı mağazalar hizmet verecek.

Sevgililer Maslak 1453’te Buluştu

Sevgililer Maslak 1453’te Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yozgat’ta Hayvan Koruma Ekibinden Örnek Yardım13 Şubat 2017 Pazartesi 09:33
  • Evi Yakan Aşıktan Romantik Veda13 Şubat 2017 Pazartesi 09:28
  • Üç Ton Parasının Gelirini Türkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı’na Bağışladı13 Şubat 2017 Pazartesi 09:28
  • Hakkarili Kayakseverlerin Telefon Şebekesi Çilesi13 Şubat 2017 Pazartesi 09:23
  • Memur-sen, Referandum İçin “Evet” Diyor13 Şubat 2017 Pazartesi 09:13
  • Gaü’den Turizme Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 09:08
  • Ölen Koyunu İçin Sosyal Medyadan Başsağlığı Mesajı Paylaştı13 Şubat 2017 Pazartesi 09:08
  • Faturamatik Yakup’a Ödül13 Şubat 2017 Pazartesi 08:53
  • Çanakkale’de Bir Haftada 807 Kez Sallandı...13 Şubat 2017 Pazartesi 08:43
  • Güneydoğu’nun Uludağ’ında Kar Kalınlığı İki Metreyi Buldu13 Şubat 2017 Pazartesi 08:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti