Sevgililer ’Tek Taş’ İçin Yarıştı

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada, sevgililer "tek taş" yüzük için yarıştı.

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada, sevgililer "tek taş" yüzük için yarıştı.

Konusu Ankara'da geçen sevilen dizi Beni Affet'in güzel oyuncusu Gaye Turgut Evin ve TRT Kent Radyo sunucusu Özgür Yılmaz öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, eşleri ile birlikte katılan misafirler büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarıştılar. 16 çiftin sosyal medya üzerinden başvuru yaptığı, 4 çiftin de izleyiciler arasından seçildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Birinciye 5 yıldızlı otelde konaklama

20 çiftin katıldığı yarışmada ilk eleme çarkıfeleğin çevrilmesi ile başladı. Elenen 10 çift sinema bileti hediyesi ile uğurlandı. Kalan 10 çift ile ilk önce "eşinizi ne kadar tanıyorsunuz" isimli yarışma yapıldı. 5 çifte düşürülen yarışmada üçüncü aşama olarak içi su dolu olan kadeh dizme yarışması yapılırken, sona kalan iki çift arasında ise gözleri kapanan yarışmacılar elleri ile dokunarak kutuda olan nesneleri bilmeye çalıştılar. Kıyasıya süren yarışmada birinci çift Kızılcahamam'da 5 yıldızlı termal otelde çift kişilik konaklama kazanırken, yarışmaya katılıp ilk elemeyi geçen herkese tek taş yüzük armağan edildi.

"Eğlendik, mutluyuz"

Yarışmada birinci olan Osman ve Özlem Ardoğan çifti yarış sonrası duygularını şöyle ifade ettiler:

"Sosyal medya üzerinden kura ile seçildik sonra geldik burada yarıştık. Heyecanlıydık ama gayet de başarılıydık. Birinci olmayı beklemiyorduk bizim için sürpriz oldu. Eğlendik, mutluyuz."

"Beni Affet ile Nata Vega arasında mekik dokuyorum"

Yarışmayı düzenlenen alışveriş merkezine teşekkürlerini ileten Beni Affet dizisinin ünlü oyuncusu Gaye Turgut ise, "Beni Affet ile Nata Vega arasında mekik dokuyorum. 23 Nisan olsun, Babalar Günü olsun burada sevdiklerimizle buluşuyoruz. Nata Vega'ya geldiğimde her seferinde farklı bir konsept ve hediyelerle karşılıyorlar" diye konuştu.

"Farklı bir şey yapalım istedik"

AVM'de bütün özel günleri kutladıklarını bu defa ise farklı bir şeyler yapmak istediklerini dile getiren Genel Müdür Tahir Çelik de, "Biz aslında bütün özel günleri kutluyoruz. Sevgililer Günü çok önemli burada farklı bir şey yapalım istedik ve bir yarışma programından esinlendik işin doğrusu. "Ben bilmem sevgilim bilir" dedik. Çok da güzel bir yarışma oldu, hem Gaye hanım hem de Özgür bey sağ olsunlar artık alışveriş merkezimizin tanıdık yüzleri oldular" dedi.