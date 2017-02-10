Sevgililerin Yolu Nata Vega’dan Geçecek

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ev sahipliği yapacağı etkinliklerle sevgililere birbirinden değerli hediyeler...

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ev sahipliği yapacağı etkinliklerle sevgililere birbirinden değerli hediyeler takdim edecek.

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, yediden yetmişe herkesin yüzünü güldürecek etkinlikleri ile unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü programına 6 Şubat Pazar günü itibariyle başlayan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nin ilk etkinliği Sevgi Tüneli, binlerce çift tarafından ziyaret edildi. Nata Vega Outlet, yüreğindeki sevgiyi paylaşmak isteyen herkesin buluştuğu ve sevdiklerine duygularını ifade eden notlar yazıp tünelin kırmızı duvarlarına iliştirdiği Sevgi Tüneli'nin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde muhteşem bir finalle ziyaretçilerini konuk edecek.

"Sevgililer Gününde Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde sevdiklerinizle kendi masalınızı yaşayacaksınız" sloganıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklere, Ankara'nın sevilen dizisi Beni Affet'in güzel oyuncusu Gaye Turgut Evin ve TRT Kent Radyo sunucusu Özgür Yılmaz'ın eşliğinde sevdikleri ile birlikte katılan misafirler büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarışacak.

AVM'den 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak etkinlikler hakkında yapılan açıklamada, "Sevgililer Günü de büyüleyici sevgi hikayelerinin sahiplerini ağırlayacak olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, misafirlerine hep birlikte keyifli zaman geçirme imkanı sunacak. Ankara'nın en uğrak yerleri arasına giren Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi Sevgililer Günü'nde gerçekleştireceği etkinlikten adından sıkça söz ettirecek. Yarışmaya katılacak tüm çiftlere sinema bileti, elemeyi geçen 10 çifte Atasay'dan tek taş yüzük, birinci olan çifte ise Termal Otel'den çift kişilik konaklama hediye edilecek. Bu günün mutluluğuna ortak olmak için tüm Ankaralıları Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezine davet ederiz" denildi.