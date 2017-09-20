Sevgilisinin Yanında Kedini Bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sevgilisi N.K.'yı (20) telefonla arayan F.Ç. (21) adlı şahıs, "Gel yoksa ben evine geleceğim" diyerek genç kızı tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Kıskançlık krizine giren F.Ç., genç kıza tokat atarken, olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerini gören F.Ç., elindeki bıçakla kendini bıçakladı. Polis ekipleri, ambulans gelene kadar gencin karnına tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı.

Kanlar içinde kalan genç, başından ayrılmayan kız arkadaşına, "Sen beni hiç sevmedin. Hakkımı sana helal etmiyorum" diyerek sitem etti. Ağır yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.