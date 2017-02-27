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Sevgilisiyle Kavga Etti, İnşaata Çıkıp İntihara Kalkıştı

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Sevgilisiyle Kavga Etti, İnşaata Çıkıp İntihara Kalkıştı
Bilecik'te sevgilisiyle kavga eden bir genç kız, inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bilecik'te sevgilisiyle kavga eden bir genç kız, inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sevgilisi ile kavga eden Ayşe D. (22) adlı genç kız, İsmetpaşa Mahallesi Muavenati İçtimai Sokak'taki bir inşaatın 3'üncü katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Vatandaşların polise ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler 112 acil ve 110 itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri branda açarken, polisler ekipleri de uzun süre genç kızı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen genç kızın sevgilisi Burak O.'nun inşaata çıkmasının ardından çift arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Olay yerine gelen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de genç kızı ikna etmek için inşaata çıkarken, bu esnada bir boşluk anında polis genç kızı yakaladı. "Artık dayanamıyorum. Bırakın beni. Bugün yapmasam yarın yapacağım" diyen genç kız, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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