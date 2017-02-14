Sevgiyi Bir Güne Hapsetmeyin

Ülke genelinde yoğun rağbet gören 14 Şubat Sevgililer günü modasına gençlerin yanı sıra yaşlılar da ayak uydururken evliliklerinde yarım asrı deviren...

Ülke genelinde yoğun rağbet gören 14 Şubat Sevgililer günü modasına gençlerin yanı sıra yaşlılar da ayak uydururken evliliklerinde yarım asrı deviren eski sevgililer sevginin bir güne hapsedilmemesini istediler. Aydın'da 14 Şubat Sevgililer günü sevgililer kadar esnafı da mutlu ederken, aynı yastıkta yarım asrı deviren Gül ve Öner çiftleri gençlere nasihatte bulundu.

Aydın Efeler İlçesi'nde yaşayan ve 1965 yılından bu yana aynı yastığa baş koyan Emine-Necdet Öner çifti günümüz gençlerinin maddiyata dayalı sevdalarının üzüntü verici olduğunu belirttiler. Kendi gençliklerinde 2 göz oda, bir çift ayakkabı kıt kanaat geçim ile insanların daha mutlu olduğunu günümüzde her şeye ulaşan gençlerin bir türlü mutluluğu yakalayamadığını belirten Melahat-Ömer Gül çifti "52 yıl önce evlendik. Allah'a şükür aşkımız 52 yıldır ilk günkü tazeliğini koruyor. Günümüzde maalesef sevgiler bir güne bir haftaya hapsediliyor. Belki bazı şeylere vesile olması bakımından 14 şubat kutlanabilir ama gençler sevgiyi ve aşkı takvim yapraklarında değil birbirlerinin gözlerinde ararsa yılın her günü mutlu olurlar" diye konuştu.

"Her şey var sevgi yok"

Türkiye'de artan refah seviyesine paralel olarak boşanma olaylarının arttığını ve karıkoca ilişkilerinin iyi gün dostluklarına dönüştüğünü belirten Melahat-Ömer Gül çifti de1972 yılından bu yana birbirlerine "kara gün dostu" olarak gördüklerini belirttiler. Bugün en küçük münakaşada çiftlerin birbirlerini terk ettiğini belirten Melahat Gül, "Günümüzde erkekler sadece dış güzelliğe, kadınlar ise maddiyata bakar oldu. Herkes nikah defterine "iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta" diye imza atıyor. Ancak en küçük sıkıntıda eşler birbirini terk ediyor. Haberlerde çıktı, geçen yıl 100 çift nikah kıyıp evlendi ise 25 çift de mahkemeye gidip boşanmış. Günümüz gençliğini anlamak çok zor. Bakıyorsun sarmaş dolaş, bakıyorsun boşanmak için mahkemedeler. Sevgi bağları bu kadar zayıf olmamalı. Eskiden yaşam şartları daha zordu ama eşler birbirlerini idare ederdi. Günümüzde her şey var. Tüm imkan ve olanaklar var ama sadakatli sevgi azaldı" diyerek hayat şartları her geçen gün kolaylaşan kadınların yuvalarına, erkeklerin de kadınlarına sahip çıkmasını istedi.