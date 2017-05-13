Sevimli Misafirler

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin balkonuna yavrulayan kumrulara çocuklar sahip çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin balkonuna yavrulayan kumrulara çocuklar sahip çıktı.

Boyalıca Mahallesi'nde emekli polis memuru Muhsin Turan'ın evinin balkonuna davetsiz misafirler geldi. Barbekünün içinde bulunan küçük piknik tüpünün üstüne tüneyen kumrular iki yavru yaptı. Muhsin Turan'ın çocukları kuşlara sahip çıktı. Kumru ve yavrularını besleyen çocuklar, "Onlara çok alıştık. Yarın uçup gittiklerinde üzüleceğiz" dediler.