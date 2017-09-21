Sevimli Ninjalar Forum Magnesia’da

Manisa'nın en önemli çekim merkezi olan Forum Magnesia, okula dönüşün yaşandığı bu günlerde eğlenceli bir etkinliğe imza atacak.

Manisa'nın en önemli çekim merkezi olan Forum Magnesia, okula dönüşün yaşandığı bu günlerde eğlenceli bir etkinliğe imza atacak. 23-24 Eylül ve 7-8 Ekim tarihlerinde Forum Magnesi'yı ziyaret edecek çocuklar, "Sevimli Ninjalar" ile hem eğlenecek hem öğrenecek.

Manisa'nın buluşma noktası Forum Magnesia, okula dönüş günlerinde minik misafirlerine özel bir dizi etkinlik düzenliyor. 23-24 Eylül ve 7-8 Ekim tarihlerinde Forum Magnesia'yı ziyaret edecek olan çocuklar, keyifli, kişisel gelişim için motive edici Sevimli Ninjalar etkinliği kapsamında üç farklı atölyeden ve 12 aşamalı özel parkurdan faydalanma imkanı bulacak.

Çocukların hem eğlenip hem kendilerini deneme fırsatı bulacakları; isabetli atış, fiziki koordinasyon, el becerileri ve dayanıklılık gibi özelliklerin ön plana çıkacağı Sevimli Ninja etkinliğinde, parkuru tamamlayan tüm çocuklar zindana hapsedilen prensesi kurtarmanın mutluluğunu yaşayacak. Etkinliğe katılan çocuklar, Sevimli Ninja'nın masalımsı atmosferinde prensesle birlikte çekilmiş fotoğraflarına ve sertifikalarına da ücretsiz olarak sahip olacak.

Forum Magnesia'da Sevimli Ninjalar etkinliği kapsamında düzenlenecek atölyeler ise şöyle: "Origami atölyesinde kağıttan Ninja yıldızı yapımı, yüz boyama atölyesi, Ninja kostümü atölyesi ve kuşak rengi seçimi."