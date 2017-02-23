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Sevindikli Köyü Büyük Değişim Yaşadı

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Sevindikli Köyü Büyük Değişim Yaşadı
Körfez ilçesinin merkezi köylerinden Sevindikli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile adeta değişimi yaşadı.

Körfez ilçesinin merkezi köylerinden Sevindikli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile adeta değişimi yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte ne varsa köylerde de aynısının olması prensibiyle kent genelindeki 472 köy ve merkez mahallesine önemli hizmetler veriyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinin önemli bir noktasında yer alan Sevindikli köyü, yapılan hizmetlerle eski olumsuz görüntülerinden arındı. Köy muhtarı Fikri Yaşar Koşan, eskiden göç veren bir mahalle olduklarını, şimdi ise nüfuslarını ikiye katladıklarını aktardı.

Kocaeli'de 243 köy, 229 ise merkez mahallesi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmet ağı ile kent genelindeki tüm mahallelerde büyük değişimler yaşandı. Körfez ilçesindeki önemli köy mahallelerinden birisi olan Sevindikli de, değişimi yaşayan yerleşim alanlarından birisi oldu. Öyle ki 60 hanelik mahalle yapılan hizmetlerle yerleşim 130 haneye çıktı. 3 bin 351 metrekare alan üzerinde yapılan kültür merkezi, 1 milyon 580 bin TL harcanan üst yapı çalışmaları değişimi sağlayan hizmetlerden sadece birkaçı oldu.

İki dönemdir Sevindikli Mahallesi muhtarlığı görevini sürdüren Fikri Yaşar Koşan, "Mahallemiz olarak bazı ideallerimiz vardı. Bunlara Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ulaştık. Öncelikle yakında hizmete açılacak kültür merkezi bizim açımızdan çok değerli. Bu merkezi biz hayal bile edemezdik. Şimdi kültür merkezimizde düğünlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi diğer köylerimizden gelen talepleri de değerlendirerek zahmetsizce yapabileceğiz" dedi.

Büyükşehir ile ideallerine kavuştuklarını belirten Koşan, "Birçok mahalleye ulaşımı da sağlayan mahallemizde 9 kilometrelik asfalt grup köy yolumuz yapıldı. 16 bin metrekare parke ile köy yollarımız modernleşti. Kış aylarında karla mücadele ile yollarımız sürekli açık kaldı. Köy konağımızda vatandaşlarımıza iyi hizmet üretebiliyoruz. Köy fırınımızda vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gideriyor. Mezarlıklarımız bakımsız idi. Şimdi mezarlıklarımıza düzen geldi. Köy içinde göletimiz var. Onun da çevresi ağaçlandırılarak vatandaşlarımıza sunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan arazide spor faaliyetlerimizi yapabiliyoruz. Gençlerimiz bu sayede spor yapabiliyor. Bu hizmetler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde oldu" diye konuştu.

Sevindikli Köyü Büyük Değişim Yaşadı

Sevindikli Köyü Büyük Değişim Yaşadı

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