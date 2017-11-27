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Seydikemer’de Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Seydikemer’de Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Eşen Mahallesi Yakabağ kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakabağ Kavşağı'ndan sürücüsü tespit edilemeyen 07 Y 0750 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde aniden Fethiye-Antalya karayoluna çıktı. Önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan İbrahim Şahutoğlu (46) yönetimindeki 31 GY 928 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kuyucak (37) yönetimindeki 48 HC 103 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şahutoğlu ve yanında bulunan Suriye uyruklu Zeyad Zayed Abdel (57) Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Şahutoğlu ve Abdel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan Kuyucak ile yanında bulunan Olgun Keskin (16) ise ambulansla Fethiye Özel Letoon Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kuyucak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücüsü olay yerinden kaçan 07 Y 0750 plakalı otomobili kullanan kişinin tespit edilmesi için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Şahutoğlu ve Abdel'in cesetleri otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan zeytin tüccarlığı yaptığı öğrenilen Mustafa Kuyucak'ın aracında bulunan zeytinler karayoluna saçıldı. Fethiye - Antalya karayolunda ulaşım Jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

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