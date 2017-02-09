Seydişehir Belediyesinde İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Semineri

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Makine Parkı Amirliği personeline İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi verildi.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Makine Parkı Amirliği personeline İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi verildi.

Karatay İş Sağlığı ve İş Güvenliği bünyesinde görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Aysel Kensu tarafından verilen eğitime Makine Parkı Amirliği personeli katıldı. Seminerde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve hukuki sorumlulukları, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hukuki cezai ve sorumluluklar konusunda eğitim verildi. Dikkatsizlik, tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen iş kazalarının büyük ölçüde önlenebileceğinin anlatıldığı seminer yaklaşık 3 saat sürdü.

Eğitim sonunda Aysel Kensu, eğitime katılan personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönelttiği soruları cevaplandırdı.