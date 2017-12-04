  • BIST 104.055
  • Altın 160,641
  • Dolar 3,9185
  • Euro 4,6515
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 18 °C

Seydişehir Belediyesinden Okullara Trafik Parkuru

» »
Seydişehir Belediyesinden Okullara Trafik Parkuru
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesinin proje ortaklığında Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında ilçede eğitim...

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesinin proje ortaklığında Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında ilçede eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik yaya ve araç trafiği ilgili bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, trafik kurallarının insan hayatında önemli olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek ve bu konudaki toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla trafiğe hayat katacak bir çalışma yapıldı. Amacımız okullarımızda eğitim alan, trafik kurallarını kavrayan ve dikkate alacak bireyler yetiştirmek. Her yıl binlerce insanımızı kaybettiğimiz, milyonlarca insanımızın yaralandığı ve milyarlarca hasara neden olan trafik kazalarını görmek bizleri üzmektedir. Bu kazaların büyük bölümünün ise sürücü ve trafik alan ihlallerinden kaynaklanması önemli bir konu. Bu noktada zamanında eğitimlerin, trafikte daha bilinçli bireylerin yetişeceğini düşünerek Seydişehir Belediyemizin de proje ortağı olduğu ÇOGEP kapsamında okullarımızda trafik parkuru çalışması başlattık" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadın Hakları Günü Mesajı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Bina Yöneticilerine ’Asansör’ Uyarısı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Başkan Bakıcı Haftaya Personeli İle Birlikte Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • İşaret Dili Kursiyerlerinden Engeliler Günü’ne Özel Klip04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Baba Oğul 7 Ayda 93 Kilo Verdi04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Seydişehir Belediyesinden Okullara Trafik Parkuru04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Komek’ten Dünya Yetimlerine Yardım Eli04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Vali Toprak’tan Şemdinli İlçesine Ziyaret04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Gaziantep’te Ayılar Kış Uykusunu Unuttu04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Yaşlıları ‘Baş Tacı’ Ettiler04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti