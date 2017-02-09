Seydişehir Belediyesi’nden Sporculara Danışmanlık Hizmeti

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi sporcu gençlere danışmanlık hizmeti verecek.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi sporcu gençlere danışmanlık hizmeti verecek.

Seydişehir Belediyesi, gönüllü eğitimciler aracılığı ile ilçede faaliyet gösteren ferdi ve takım sporlarında yarışan sporculara değerler eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağlayacak. Tekvando, güreş, karate, muay thai, futbol ve voleybol gibi branşları bünyesine toplayan Seydişehir Belediyespor Kulubü, bin 200'ü aşkın sporcusu ile başarıdan başarıya koşuyor.

Sporcuların spor salonlarında ve sahalarda sadece bedenen değil, ahlak ve değer eğitimine de önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, her spor branşına rehberlik etmek üzere alanında uzman eğitimcilerin danışmanlık yapacağını söyledi.

Seydişehir'de faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve gönüllü danışmanların bir araya geldiği toplantıda sporcular için yapılabilecekler değerlendirildi.