Seydişehir’de Tahrip Olan Yollar Onarılıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bozulan yollar onarılmaya başlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bozulan yollar onarılmaya başlandı.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası bozulan yolları havaların ısınmasıyla birlikte onarmak için çalışmalara başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, "Aralık ayı sonlarında Seydişehir'i etkisi altına alan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı sonrasında belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen kar temizleme çalışmasıyla birlikte yaşanan yoğun don ve buzlanmadan kaynaklı yollarımızda deformeler yaşandı. Buzlanmaya karşı alınan önlemlerde yapılan tuz serme çalışmaları ilçemizde birçok güzergahta yollarda çukurlar oluşmasına neden oldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaşanan bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için ilkbahar-yaz sezonunu beklemeden ekiplerimiz bakım ve onarım çalışmalarına başladı" dedi.

Amaçlarının vatandaşların rahat ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "İlçe merkezimizde bulunan yolların yanı sıra kırsal mahallerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarda bakım onarım ve yama çalışması yaparak oluşan çukurları ve bozulan alanları onarıyor. Parke taşıyla kaplı yollarda parke taşı kaplama işlemleri yürütülüyor. Çalışmalarımız, hava şartları elverdiği sürece devam edecek. Asfaltlama ve parke taş döşeme sezonu açıldığı zaman sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarımız yeniden gözden geçirilerek bakım ve onarımları yapılacak" şeklinde konuştu.