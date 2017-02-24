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Seydo Atilla Kültür Evi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

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Seydo Atilla Kültür Evi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Her Mahalleye Bir Kültür Evi" projesi kapsamında yapımı devam eden Seydo Atilla Kültür Evinin çalışmalarını...

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Her Mahalleye Bir Kültür Evi" projesi kapsamında yapımı devam eden Seydo Atilla Kültür Evinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Altun'dan bilgi alan Başkan Atilla, 2 ay içerisinde kültür evinin tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Kültür evlerinin ilçenin sosyal yaşantısına katkı sunduğunu belirten Başkan Atilla, "Vatandaşlarımız taziyelerini özel gün ve gecelerini kültür evlerinde yapıyorlar. Budan dolayı her mahalleye bir kültür evi yapmayı kendimiz hedef olarak belirledik. İnşallah kültür evi olmayan mahallemiz kalmayacak" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ramazan Özçimen de yaptığı hizmetlerden dolayı başkan Atilla'ya teşekkür etti. Ceylanpınar'ın Menderes Atilla gibi çalışkan bir belediye başkanı olduğu için şanslı olduğunu ifade eden Özçimen, "Belediyemizin bütün çalışmalarından memnunuz. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Seydo Atilla Kültür Evi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Seydo Atilla Kültür Evi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

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