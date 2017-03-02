  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 15 °C

Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını

» »
Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını
Mevsimin değişikliğinden etkilenen flamingolar Seyfe Gölüne akın etti.

Mevsimin değişikliğinden etkilenen flamingolar Seyfe Gölüne akın etti.

Kuş cenneti olarak bilinen Seyfe Gölü flamingoları, turnaları, martıları, Tarla Kuşları ve daha pek çok göçmen kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Gün doğumu ile birlikte kuşların göl üzerinde rahat gözlenebildiğini ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, yerli ve yabancı turistler için gezilip görülmesi gerektiğini dile getirmektedir.

" Yağmur suları gölün su seviyesini yükseltti "

Kış mevsimi boyunca yağan kar ve yağmurun göl üzerinde toprak özelliği nedeni ile su birikintileri oluşturduğunu ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, "Sürüler halinde uçan, gölde toplu halde yüzen, yürüyen ve görsellik oluşturan kuşları izlemenin büyük bir zevk verdiğini dile getirdi.

Seyfe Gölü Kuş Cennetinin durumunun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Göl tabanının geçirgen olmayan çorak toprak özelliğinden dolayı yağan karın ve yağmurun etkisi ile belirli bir miktarda suyumuz var.

Henüz gölü besleyen ana pınarlardan göle su girişi yok. Önümüzdeki günlerde yağacak yağmur ve dağlardaki karların tamamen erimesi ile oluşacak su girişleri ile ortam biraz daha güzelleşecektir. "dedi.

Göl ortamının düzelmesi ile birlikte kuş sayısında artış olduğunu belirten Çetiner konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göldeki ortamın biraz olsun düzelmesi ile kuşlarımızın çeşidi ve sayısı belirli oranda arttı.

Gölümüzün durumu arzu ettiğimiz noktalara ulaşınca kuşlarımızın sayısı ve çeşidi daha da fazla olacaktır. Bilhassa Seyfe Pınarından göle girecek olan su çok önemli, bu noktadan su göle girerken deltalar ve küçücük adacıklar oluşturuyor. Burada oluşan sazlıklar ve flora kuşların yuva yapmaları ve saklanabilmeleri için önem taşıyor.

Göle tatlı su girişinde sırasında sert kabuklular, larvalar ve küçük balıklar gibi besin kaynakları kuşlar için çok önemli.

Flamingoların Seyfe Gölünü tercih etmelerindeki en önemli etken sığ bir göl olması ve birçok tatlı su girişinin bulunmasıdır. Tatlı su girişlerinde oluşan sert kabuklular, yumuşakçalar ve organik maddeler gibi besinler flamingoların çok tercih ettiği besinlerdir."

Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını

Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını

Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını

Seyfe Gölü’ne Flamingo Akını

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Smmmo Yönetiminden Vali Aktaş’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Erasmus Plus-mevlana-farabi Öğrenci Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Ak Parti Avanos Teşkilatı Mhp İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Başkan Taşçı: "Türk’ün Gücünü Tüm Dünyaya Göstereceğiz"02 Mart 2017 Perşembe 07:53
  • 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması02 Mart 2017 Perşembe 07:48
  • Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu02 Mart 2017 Perşembe 07:48
  • Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda Unvanı Kazandı02 Mart 2017 Perşembe 07:43
  • Artvin’de ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı’ Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 07:33
  • Eğitim Bir-sen Kuruluşunun 25. Yılında ‘Vefa Gecesi’ Düzenledi02 Mart 2017 Perşembe 06:33
  • Dsi 21. Bölge Müdürlüğü İki Proje İçin Sözleşme İmzaladı02 Mart 2017 Perşembe 06:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti