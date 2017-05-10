SEYFİ DEMİRSOY İKİNCİ YARI AÇILDI

Okul Sporları küçük kızlar futsal il birinciliğinde oynanan tek maçta Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Canik Tevfik İleri Ortaokulu’nu 3-0 mağlup etti

KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları küçük kızlar futsal il birinciliğinde oynanan tek maçta Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu ile Canik Tevfik İleri Ortaokulu Canik Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İki takım sporcularının ortaya koyduğu mücadele izleyenler tarafından alkış alırken sporcular ilk devrede kontrollü oyun ortaya koydu.

FIRTINA ESTİRDİLER

Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz sona ererken ikinci devrede Atakum Seyfi Demirsoy fırtınası esti. Dilara’nın golü ile skoru 1-0’a getiren Atakum temsilcisi, Berna ile skoru 2-0’a çıkardı. İki farklı galibiyetin ardından üstünlüğü eline alan Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Nurgül’ün golü ile 3-0 öne geçerken müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı. Öğrenciler mücadele sonrasında büyük sevinç yaşadı.

HER GOL SONRASI HOCALARINA KOŞTULAR

Küçük kızlar futsal il birinciliği müsabakasında Canik Tevfik İleri Ortaokulu’nu 3-0’lık skorla mağlup eden Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu öğrencileri her attıkları gol sonrasında Beden Eğitimi öğretmeninin yanına koşarak sevinçlerini paylaştılar.

OYNAMADAN KAZANDILAR

Küçük kızlar futsal il birinciliğinde müsabakalar devam ederken dün oynanması gereken üç maçın sadece bir tanesi tamamlandı. Diğer müsabakalarda ise takımlar sahaya gelmediklerinden dolayı oynanamadı. Kılıçarslan İlköğretim Okulu ile Tekkeköy Kutlukent Ortaokulu arasında oynanması gereken mücadelede Tekkeköy temsilcisi maça gelmeyince Kılıçarslan Ortaokulu müsabakadan 3-0 hükmen galip ayrılırken öğrenciler önce antrenman yaptı sonrasında ise kendi aralarında maç yaptı. Kılıçarslan Ortaokulu öğrencileri günü maç oynamadan tamamlamamış oldu.