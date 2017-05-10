  • BIST 96.194
  • Altın 140,587
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

SEYFİ DEMİRSOY İKİNCİ YARI AÇILDI

»
SEYFİ DEMİRSOY İKİNCİ YARI AÇILDI
Okul Sporları küçük kızlar futsal il birinciliğinde oynanan tek maçta Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Canik Tevfik İleri Ortaokulu’nu 3-0 mağlup etti

KONTROLLÜ BAŞLADILAR
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları küçük kızlar futsal il birinciliğinde oynanan tek maçta Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu ile Canik Tevfik İleri Ortaokulu Canik Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İki takım sporcularının ortaya koyduğu mücadele izleyenler tarafından alkış alırken sporcular ilk devrede kontrollü oyun ortaya koydu. 

FIRTINA ESTİRDİLER
Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz sona ererken ikinci devrede Atakum Seyfi Demirsoy fırtınası esti. Dilara’nın golü ile skoru 1-0’a getiren Atakum temsilcisi, Berna ile skoru 2-0’a çıkardı. İki farklı galibiyetin ardından üstünlüğü eline alan Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Nurgül’ün golü ile 3-0 öne geçerken müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı. Öğrenciler mücadele sonrasında büyük sevinç yaşadı.

HER GOL SONRASI HOCALARINA KOŞTULAR
Küçük kızlar futsal il birinciliği müsabakasında Canik Tevfik İleri Ortaokulu’nu 3-0’lık skorla mağlup eden Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu öğrencileri her attıkları gol sonrasında Beden Eğitimi öğretmeninin yanına koşarak sevinçlerini paylaştılar.

OYNAMADAN KAZANDILAR
Küçük kızlar futsal il birinciliğinde müsabakalar devam ederken dün oynanması gereken üç maçın sadece bir tanesi tamamlandı. Diğer müsabakalarda ise takımlar sahaya gelmediklerinden dolayı oynanamadı. Kılıçarslan İlköğretim Okulu ile Tekkeköy Kutlukent Ortaokulu arasında oynanması gereken mücadelede Tekkeköy temsilcisi maça gelmeyince Kılıçarslan Ortaokulu müsabakadan 3-0 hükmen galip ayrılırken öğrenciler önce antrenman yaptı sonrasında ise kendi aralarında maç yaptı. Kılıçarslan Ortaokulu öğrencileri günü maç oynamadan tamamlamamış oldu.

kilicarslan-ortaokulu.jpgkucukler-(1)-002.jpgkucukler-(4)-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIZLARDA SAMSUN KYK ŞAMPİYON OLDU10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:20
  • Efsane Başkan Uyanık, 12 yıl sonra Nuri Asan'da10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:14
  • Samsunspor nasıl ligde kalır?10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:05
  • Göztepe ile 37’nci randevu09 Mayıs 2017 Salı 22:01
  • ‘Çanakkale Geçilmez’ savunması09 Mayıs 2017 Salı 21:55
  • YÜKSELİŞ KOLEJİ FİNALE KALDI09 Mayıs 2017 Salı 21:48
  • Zirvede kazan kaynıyor09 Mayıs 2017 Salı 21:45
  • YILDIRIM BEYAZIT YARI FİNALDE09 Mayıs 2017 Salı 21:43
  • ICSD’den Samsun’a tam not09 Mayıs 2017 Salı 21:39
  • OKÇULARIMIZ HEDEFE KİLİTLENDİ09 Mayıs 2017 Salı 21:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti