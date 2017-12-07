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Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi Ve Medeniyet Söyleşileri

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Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi Ve Medeniyet Söyleşileri
Bilecik'te "Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi ve Medeniyet Söyleşileri" Projesi kapsamında Yazar Mehmet Doğan'la medeniyet söyleşisi gerçekleştirildi.

Bilecik'te "Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi ve Medeniyet Söyleşileri" Projesi kapsamında Yazar Mehmet Doğan'la medeniyet söyleşisi gerçekleştirildi.

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapılan söyleşiye; Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve edebiyat mektebi atölye çalışmalarına katılan şair yazar ve çizerler katıldı.

Programda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tanıtım filminin izlenmesinden sonra bir konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, insanın bir gün olup ömrünün sona erdiğini ancak fikirlerin, zenginliklerin, eserlerin baki kaldığını söyledi. Durmuş, "Şeyh Edebali Mektepleri bizden önceki fikirleri, zenginlikleri genç kuşaklara aktarmak için kurulmuştur. 145 öğrencimiz şiir, hikaye, deneme, portre ve güzel sanatlar dalında atölyelerde çalışıyorlar. Yedi ay sonunda sadece Bilecik'e değil ülkeye yön verecek nesiller bu atölyelerden çıkacaktır. Öğrencilerimizden, kendileri için çabalayan değerli hocalardan en iyi şekilde yararlanmaları için gayret göstermelidirler. Maarif ordusu olarak, anne babalar olarak öğrencilerimize nasıl kanat çırpmaları gerektiğini öğretebileceğimizi ancak o kanadı çırpmadıkça öğrencilerimizin uçmayı başaramayacaklardır" dedi.

Ardından Medeniyet Söyleşisi için kürsüye gelen Yazar Mehmet Doğan, Bilecik'in tarihte önemli bir yere sahip olduğunu, Osmanlının kuruluşunun Bilecik Kalesi'nin alınmasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Doğan, Bilecik'teki Orhangazi Camii ile tek kubbeli cami geleneğinin başladığını ve bunun aslında birliğin bir sembolü olduğunu söyledi. Çeşitli metinlerden örneklerle eşyayı okuma ve eşyayı anlamlandırma konularına temas etti. Aklın etraftakileri, olayları anlamada önemli olduğunu fakat tek başına yeterli olmadığını hayal etmenin ve tasavvurun da insan hayatında ve özellikle edebiyatta önemli olduğunu anlattı. Edebiyatın anlatılmak isteneni doğrudan değil sembollerle ve sanatlı şekilde anlatma işi olduğunu belirtti. Edebiyattan zevk almak için de insanda bir derinliğin ve bir birikimin var olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün tarafından Yazar Mehmet Doğan'a hediye takdim edildi.

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