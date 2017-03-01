Şeyhler Köyünde İmece Usulü Çeşme Suyu Hattı Yenileme Çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde, köylüler imece usulüyle mesire alanında çeşme suyu boru hattı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde, köylüler imece usulüyle mesire alanında çeşme suyu boru hattı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladılar.

Her şeyi devletten beklememek gerektiğine vurgu yapan Köy Muhtarı Mustafa Altın,"Köy Muhtarlığı olarak Hüseyin Dede mevkii mesire alanında bulunan çeşmenin 34 yıllık eskiyen boru hattını imece usulü yenileme çalışmalarına başladık. 35 kişilik ekiple daha sonra mesire alanı çevresindeki eskiyen 150 metrelik telleri yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapacağız. Köyümüz gelenek, göreneklerine bağlı çağdaş bir köydür. Her şeyi devletten beklememek gerektiğine inanarak yıllardır birçok sorunumuzu kendimiz çözme yoluna gideriz. Emeği geçeni tüm köy halkına teşekkür ediyorum" dedi.(MA-EFE)