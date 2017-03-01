  • BIST 89.320
  • Altın 146,586
  • Dolar 3,6617
  • Euro 3,8667
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

» »
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde hareket halindeki 06 ZS 077 plakalı aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki bir araç yandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde hareket halindeki 06 ZS 077 plakalı aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü Ramazan Ş. durdurduğu araçtan uzaklaştı. Olay yerinden geçen polis ekipleri araca ilk müdahaleyi yaptı. Yangın tüpleri ile aracın motoruna müdahale eden polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın akü kablolarını söküp soğutma çalışması yaptılar.

Yangının motor bölümünde bulunan elektrik kablolarından dolayı çıktığı belirlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de Fabrika Yangını Geldi: 18 İşçi Dumandan Etkilendi01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası01 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Nusaybin’de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Darbe Girişiminde Valiliği İşgal Edenlere Yardıma Giden Askerlerin Davası Ertelendi01 Mart 2017 Çarşamba 17:18
  • Emniyet Ekipleri Suçlulara Göz Açtırmıyor01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Dağda Kaybolan Kadın Kayakçı Ayak İzlerinden Bulundu01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Zonguldak’ta Fetö Davası01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Elazığ’da Fetö Sanıklarının Yargılanmasına Devam Edildi01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • 28 Suçtan Aranan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı01 Mart 2017 Çarşamba 17:03
  • Kdz. Ereğli’de Patpat Kazası: 1 Yaralı01 Mart 2017 Çarşamba 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti