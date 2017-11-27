Seyir Halindeki Cenaze Aracı Alev Aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan cenaze aracını sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan cenaze aracını sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra şehir merkezinden Suruç ilçesine gitmekte olan cenaze aracı Evren Sanayi Sitesi yakınlarına geldiğinden araçtan dumanlar yükseldi. Aracı durduran sürücü, aşağı inerek yangını söndürmeye çalıştı. Sürücüye yoldan geçen diğer sürücüler ile çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Havaya dumanlar yükselirken, araçta cenaze olmadığı öğrenildi. Yanan aracı vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü.