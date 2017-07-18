Seyir Halindeki Otobüsün İçi Suyla Doldu

İstanbul'da etkili olan yağış sırasında seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün içi suyla doldu.

İstanbul'da etkili olan yağış sırasında seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün içi suyla doldu. Otobüs içerisinde sular içinde kalan yolcular, koltukların üzerine çıktı.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışta seyir halinde olan bir otobüsün içi de suyla doldu. Yoldaki suların yükselmesiyle otobüsün içerisi bir anda su ile doldu. O esnada otobüsteki yolcular zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar koltukların üzerine çıkıp ıslanmaktan korunmaya çalışırken, bir vatandaş da koltukların yanında bulunan demirlerin üzerine basarak kendisini ıslanmaktan korudu.