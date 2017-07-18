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Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

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Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Karabük'te, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. Kubilay Kablan yönetimindeki 78 AH 773 plakalı otomobil, hareket halindeyken konsol kısmından duman çıkmaya başladı. Bunu göre Kablan, aracını durdurup kendini dışarıya attı. Alev alan otomobile yoldan geçen diğer sürücüler ve araç sahibi yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

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