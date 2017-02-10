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Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

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Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı.

Olay, Ofis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevim Figen Erol Caddesi'nde seyir halindeki 63 YY 130 plakalı ticari araç aniden alev aldı. Motordan çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde aracın elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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