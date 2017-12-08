Seyitgazi Travel Turkey’de Tanıtıldı

Seyitgazi ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu sene 11'incisi düzenlenen turizm fuar organizasyonu Travel Turkey İzmir'de yerini aldı.

Seyitgazi ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu sene 11'incisi düzenlenen turizm fuar organizasyonu Travel Turkey İzmir'de yerini aldı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın fuara katılarak, dünyanın farklı yerlerinden turizm destinasyonlarının bir araya geldiği, Türkiye'nin önde gelen turizm fuar organizasyonunda Seyitgazi'yi tanıttı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın da yer aldığı fuarda Seyitgazi standı binlerce misafir tarafından ilgi gördü.

Fuarın çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kalın, "Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerli ve yabancı binlerce misafirlere ilçemizin tarihi, kültürel ve yöresel güzelliklerini anlatarak zenginliklerimizi daha fazla tanıtma imkanı bulduk. Seyitgazi ilçemizi dünya çapında tanıtmaya, ilçemizin turizm potansiyelini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.