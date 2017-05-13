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Seyrantepe Spor Kompleksi Açıldı

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Seyrantepe Spor Kompleksi Açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyrantepe'de yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyrantepe'de yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköprü İlçesi Seyrantepe mahallesinde yapımı tamamlanan tesis, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Mahalle gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Belediyesi meclis üyeleri ile AK Parti ilçe teşkilatları katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte semt sahalarını yaptıklarına dikkat çeken Çiftçi, "Bu eserle birlik ve beraberliğimiz pekişecektir. Okuyan, araştıran, geçmişi bilen bir gençliğin yetişmesini hedefliyoruz. Saygı ve sevgi içerisinde büyüyen, eğitimini tamamlayan, ülkesine, geleceğine bakan bir gençlik arzuluyoruz. Futbol, basketbol ve soyunma odalarından oluşan bu tesisi Seyrantepe bölgesine hayırlı olsun" dedi. Büyükşehir Belediye tarafından bölgeye yapılan spor kompleksinin yapılmasından dolayı başkan Çiftçi'ye teşekkür eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "Gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Seyrantepe spor kompleksi, gençlerle birlikte yapılan kurdela kesiminin ardından hizmete sunuldu.

Seyrantepe Spor Kompleksi Açıldı

Seyrantepe Spor Kompleksi Açıldı

Seyrantepe Spor Kompleksi Açıldı

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