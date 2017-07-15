Seyyar Satıcılarla Zabıtalar Birbirine Girdi

Adana'da zabıtalar seyyar satıcıların tezgahlarına el koymak isteyince kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlileri cadde üzerindeki seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Seyyar satıcıların mallarına el koymak isteyen zabıtalar ile direnen seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri araya girerek grupları dağıttı. Kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Yüzü kanlar içinde kalan hediyelik eşya satıcısı Ali Türkkan, zabıtaların orantısız güç kullandığını ileri sürerek olaya tepki gösterdi.
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