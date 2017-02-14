  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti

» »
Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti
Olay, Kent Meydanı minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, tatlı satan A.G (42), ismi henüz bilinmeyen bir seyyar satıcı ile tartışmaya başladı.

Bursa'da seyyar tatlıcıların yer kavgası kanlı bitti.

Olay, Kent Meydanı minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, tatlı satan A.G (42), ismi henüz bilinmeyen bir seyyar satıcı ile tartışmaya başladı. Münakaşa kısa sürede kavgaya döndü. İsmi öğrenilemeyen seyyar satıcı, yanında bulunan bıçak ile A.G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.G'ye çevredeki vatandaşlar yardım ederken, 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, A.G'yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.G. tedavi altına alınırken, olaydan kısa bir süre sonra zanlı polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti

Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti

Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğan Medya Center Önünde Silah Sesleri14 Şubat 2017 Salı 07:18
  • Ankara’da Lokantada Kavga Çıktı: 1 Ölü, 1 Yaralı14 Şubat 2017 Salı 02:33
  • Ankara’da Okul Müdürünün Öğrencilere Tacizde Bulunduğu İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı14 Şubat 2017 Salı 02:33
  • Maltepe’de Taksi Durağına Silahlı Saldırı : 1 Yaralı14 Şubat 2017 Salı 01:53
  • Otomobilin Yuvarlandığı Şarampolde Can Pazarı: 3 Yaralı13 Şubat 2017 Pazartesi 23:48
  • Ekmek Almak İçin Gittiği Markette Soyguna Engel Olmak İsterken Bacağından Vuruldu13 Şubat 2017 Pazartesi 23:48
  • Bartın’da Ulus Müftüsü İle 7 Kişi Fetö’den Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:58
  • El Bab Şehidinin Cenazesi Gaziantep’e Getirildi13 Şubat 2017 Pazartesi 22:53
  • Osmaniye’de Kahvehanede Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:43
  • Kırklareli’de Uyuşturucu Taciri Yakalandı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti