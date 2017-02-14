Seyyar Tatlıcıların Kavgası Kanlı Bitti

Olay, Kent Meydanı minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, tatlı satan A.G (42), ismi henüz bilinmeyen bir seyyar satıcı ile tartışmaya başladı.

Bursa'da seyyar tatlıcıların yer kavgası kanlı bitti.

Olay, Kent Meydanı minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, tatlı satan A.G (42), ismi henüz bilinmeyen bir seyyar satıcı ile tartışmaya başladı. Münakaşa kısa sürede kavgaya döndü. İsmi öğrenilemeyen seyyar satıcı, yanında bulunan bıçak ile A.G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.G'ye çevredeki vatandaşlar yardım ederken, 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, A.G'yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.G. tedavi altına alınırken, olaydan kısa bir süre sonra zanlı polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.