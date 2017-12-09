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Seyyid Burhanettin Hazretleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Gündüz:

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Seyyid Burhanettin Hazretleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Gündüz:
Seyyid Burhanettin Hazretleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Gündüz, 2018 yılı içinde, Erciyes Üniversitesinin adına, Seyyid Burhanettin Hazretleri ifadesinin...

Seyyid Burhanettin Hazretleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Gündüz, 2018 yılı içinde, Erciyes Üniversitesinin adına, Seyyid Burhanettin Hazretleri ifadesinin eklenmesi çalışmada bulunacaklarını söyledi.

İl dernek binasında 2018 yılına dair yapacakları faaliyetleri açıklayan Dernek Başkanı Gündüz, geçmiş yıllarda yapılan seminer, konferans gibi etkinliklerin devam edeceğini, bunların yanı sıra, yeni yılda Seyyid Burhanettin Hazretlerinin adının, kentte daha fazla sayıda mekanda görülmesi için çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti. Dernek Başkanı Gündüz, söz konusu faaliyetleri şöyle sıraladı:

"Yeni yapılan eğitim ve araştırma hastanesine, Erciyes Üniversitesinin mevcut kampusuna, Erkilet Hava Alanına, Kayseri'de yeni inşa edilecek büyük bir meydana Seyyid Burhanettin Hazretlerinin adının verilmesi; okullarda Seyyid Burhanettin Hazretlerinin tanıtımı için piyes, seminer, konferanslar yapılması ve yarışmalar düzenlenmesi; üniversitelerde Seyyid Burhanettin Hazretleri'ne dair yüksek lisans ve doktora tezlerinin yapılmasının teşvik edilmesi; Seyyid Burhanettin Hazretlerinin eseri olan "Maarif" kitabının tekrar basılması için, varisleri ile görüşülmesi; Seyyid Burhanettin Hazretlerinin türbesi yanında canlı bilgi sunumu yapılması; kentte Seyyid Burhanettin Hazretleri adıyla açılmış tüm STK'lar arasında koordinasyon sağlanması 2018 yılında yapacağımız başlıca çalışma başlıklarımızdır."

Ayrıca, Dernek Başkanı Gündüz, 16 Aralık Cumartesi tarihinde, Kayseri'den Konya'ya Şeb-i Arus törenlerine gitmek üzere otobüs tahsis edileceğini, törene katılmak isteyenlerin kendilerine, 0 352 222 2585 ve 0 542 388 2513 no'lu telefon numaralarından ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

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