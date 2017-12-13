Sezaryen Oranının Düşürülmesi İçin Büyük Adım

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı planlanan ebelere güncel yaklaşımlarla doğuma bakış açısı hizmet içi...

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı planlanan ebelere güncel yaklaşımlarla doğuma bakış açısı hizmet içi eğitimleri Eskişehir 112 Acil Ambulans Komuta Merkezi'nde başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile yapılan protokol ve işbirliği kapsamındaki törene İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. A. Tuğrul Zeytin, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tevfik Duman, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Lamia Köksal, Eskişehir Hizmet İçi Eğitim Sorumlusu Hemşire Yasemin Tatar, ebeler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Eskişehir Hizmet İçi Eğitim Sorumlusu Hemşire Tatar, eğitim süreci ile ilgili olarak, "230 ebenin katılacağı 5 gün teorik 5 gün uygulamalı olarak sürdürülecek olan eğitimlerimizin teorik kısmı, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde, uygulamalı kısım ise Eskişehir Devlet Hastanesi Doğum Salonu'nda devam edecektir. Eğitimlerimizi 2018 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Doç. Dr. Sayıner ise, "Şehir hastanelerinde SDL (sancılı doğum ve lohusa) odaları var. Bu hastanelerimizde doğru ve yerinde görevlendirmeler ile ebelerimiz hak ettikleri manada hizmeti yerine getireceklerdir. Amacımız sadece sezaryen oranını azaltmak değil, aynı zamanda nitelikli doğumu artırmak, kadınlarımızın hak ettiği konforu ve sağlıklı doğuma kavuşmasını sağlamaktır. Amacımıza ulaşmamızda ebelerimizin çok önemli bir yeri vardır. Sağlık Bakanlığı'mız bu alanda çok çaba sarf ediyor, önemli adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi de bu eğitimlerdir. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Bilge'ye, ESOGÜ Rektörü Gönen'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge ise, "Biliyorsunuz ki sağlık hizmetleri dinamik bir yapı. Gerek hekim bazında gerekse yardımcı sağlık personeli bazında yapılan bu tür eğitimlerin mesleki bilgi ve becerilerin artırılması ve güncellenmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. ESOGÜ ile yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen bu eğitimin hayırlı olmasını dilerim. Başta Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'e, Sayıner'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitimlere, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Nebahat Özerdoğan, Yard. Doç. Dr. Neşe Çelik, Yard. Doç. Dr. Özlem Çağan, Eskişehir Devlet Hastanesi'nden ebe Hatice Süpür ile ebe Dilek Şayık eğitimci olarak katılacaklar.