Sezaryen Sonrası Normal Doğum Yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk doğumunu sezaryen yöntemiyle yapan bir kadın yaygın bir kanaatin aksine ikinci bebeğini ise normal doğum olarak yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk doğumunu sezaryen yöntemiyle yapan bir kadın yaygın bir kanaatin aksine ikinci bebeğini ise normal doğum olarak yaptı.

Dünya ve Türkiye genelinde sezaryen doğumdan normal doğuma yönelme olduğunu hatırlatan Tatvan ilçesindeki özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyithan Elçeoğlu, "Özellikle dünya genelinde 1990'lı yıllarda sezaryenle doğum oranında bir artış oldu ve bu 2010'lu yıllarda da ülkemize yansıdı. Ülke geneline baktığımızda doğumların neredeyse yüzde 45 ile 50'si artık sezaryenle gerçekleşiyor. Bu oran ne yazık ki özel hastanelerde çok daha yaygın durumda. Fakat son dönemlerde bütün dünya "sezaryen sonrası normal doğum olur mu" polemiği yaşandı. Nedeni de sezaryenin çok ciddi komplikasyonlarının var olmasıdır. Sezaryen sayısı arttıkça komplikasyon sayısı da artıyor. Hastanın ve bebeğin sağlığı tehlikeye girebiliyor. Bu nedenle bütün dünyada şimdi sezaryen sonrası normal doğuma bir yönelme var. Bunu bütün dünya sağlık örgütleri de destekliyor. Uygun hasta seçimiyle sezaryen sonrası normal doğum yüzde 80-90 oranında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda sezaryenin komplikasyonuna anne ve bebek maruz kalmaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı son yıllarda ciddi kampanyalarla vatandaşları normal doğuma yönlendirme konusunda çalışmaları var" dedi.

Hastanın 4 yıl önce sezaryen ile doğum gerçekleştirdiğini kaydeden Dr. Elçeoğlu, 4 kilo 200 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "Hastamız daha önce sezaryen doğum yapmıştı. Sezaryen doğum sonrası normal doğum isteğiyle hastamız bize Muş'tan geldi. Çevre hastaneleri dolaştıklarını ama ne yazık ki olumlu bir yanıt alamadıklarını belirttiler. Biz hastayı takibe aldık ve hiçbir sıkıntı olmadan sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleşti. Cinsiyeti kız olan bebek 4 kilo 200 gram olarak doğdu. Bu durum daha önce normal doğum yapan hastalarda bile sezaryen empikasyonu olabilirken, biz hastayı muayene ettikten sonra normal doğum yapabileceği kanaatine vardık. Hastamızın ilk doğumu 4 yıl önce sezaryenle gerçekleştirilmişti. Sezaryen sonrası normal doğum için en az 2 yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra iyi bir takiple ve ekiple yüzde 80 oranında sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

İki çocuk annesi Meryem Taylar Topçu ile eşi Erkan Topçu ise, ikinci çocuklarını kucaklamanın mutluluğu içinde olduklarını ifade edip, ilgiden dolayı hastane yönetimine ve doktorlarına teşekkür etmek istediklerini belirttiler.