Sezonun İlk Balları Tezgahlarda

Organik bal üretimi yaptığını belirten balcı Uğur Özdemir, sezonun ilk ballarını müşteriye sunduklarını kaydetti.

Sinop'ta organik ballar tezgahlara inmeye başladı.

Organik bal üretimi yaptığını belirten balcı Uğur Özdemir, sezonun ilk ballarını müşteriye sunduklarını kaydetti. Bal sezonunun sıkıntılı geçtiğini belirten Uğur Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu sene mevsimin dengesizliğinden dolayı verim düşük oldu. Fakat balın kalitesi mükemmel ve sağlıklı. Karakovan balı kilogramı 70 TL'den, polenli bal kilogramı 40 TL'den, kestane balı ise kilogramı 150 TL'den satışa sunduk" dedi.