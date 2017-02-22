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‘Sgk Denetçisiyiz’ Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Yakalandı

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‘Sgk Denetçisiyiz’ Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Yakalandı
Beylikdüzü'nde kendilerini SGK denetçisi olarak tanıtarak iş yeri sahiplerinden para talep ederek dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alınırken,...

Beylikdüzü'nde kendilerini SGK denetçisi olarak tanıtarak iş yeri sahiplerinden para talep ederek dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesinde kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetçisi olarak tanıtan kişilerin, iş yeri sahiplerinden para talep ederek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından yürütülen takip sonucu P.Ö. isimli kadın şüpheli bir araç içerisinde gözaltına alındı. Takiplerini devam ettiren polis ekipleri, aracı kiralayan M.Ç. isimli şahıs ile P.Ö. ile hareket ettiği belirlenen K.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dolandırıcılık anı kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kendilerini denetçi olarak tanıtan şüpheliler bir iş yerine giderek evrak incelemeleri görülüyor. Şüpheliler ardından iş yeri sahibinden para talep ediyorlar.

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