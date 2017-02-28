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Sgk İl Müdürlüğünde İstihdam Toplantısı Yapıldı

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Sgk İl Müdürlüğünde İstihdam Toplantısı Yapıldı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü idarecilerinin katılımı ile Nevşehir...

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü idarecilerinin katılımı ile Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde istişare toplantısı düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve himayeleri ile başlatılan ve daha sonra 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mevzuatı şekillenen İstihdam Seferberliği ile ilgili İlimiz kapsamında öngörülen istihdam konularının değerlendirilmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti. Vali Aktaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu insanımızın doğumundan ölümüne kadar tüm safhalarında onlara hizmet götürmektedir. Bu nedenle şefkatli, merhametli, eğitici olmak durumundadır. Nitelikli eleman desteğinden faydalanması, işsizliğin azalması ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için İŞKUR tarafından eğitimler de verilmektedir ve eğitimlerin sayısı arttırılmalıdır" dedi.

Vali Aktaş, toplantıda İŞKUR İl Müdürü ve SGK İl Müdüründen istihdam alanındaki genel durumu ve hayata geçirilecek yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgiler aldı.(COŞ-SK)

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