Siber Polisten Kredi Kartı Dolandırıcılarına Suçüstü

Çorum'un da aralarında bulunduğu farklı illerde bankamatiklere kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera takarak dolandırıcılık yapan 2 kişi siber...

Çorum'un da aralarında bulunduğu farklı illerde bankamatiklere kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera takarak dolandırıcılık yapan 2 kişi siber polisler tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aylarca kredi kartı dolandırıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir ATM'ye kart kopyalama cihazı takıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan siber polisler yaptıkları incelemede bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama cihazı ve gizli kamera düzeneği tespit etti. ATM'yi takibe alan siber polisi, bir süre sonra bankamatiğe gelerek kopyalama cihazı ve gizli kamerayı sökmeye çalışan O.T. ve F.T.'yi kıskıvrak yakaladı.

ATM'ye yerleştirilen aparatlara polis tarafından el konulurken, iki zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edildi.

Çorum polisinin yaptığı araştırmada zanlıların Nevşehir, Aksaray ve Karaman'da aynı yöntemle kredi kartı dolandırıcılığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.