Siber Polisten Öğrencilere İnternet Bağımlılığı Semineri

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler, öğrencilere internet bağımlılığı konusunda seminer verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler, öğrencilere internet bağımlılığı konusunda seminer verdi.

Son yıllarda cep telefonu ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse herkesin cebinde internet olmasından dolayı bağımlılığı da bir hayli arttı. Artık cep telefonları sayesinde internet bağımlılığının yaşı 3'e kadar düştü. Buna dikkat çekmek ve internet bağımlılığının önüne geçmek için Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda internet bağımlılığı bilinçlendirme semineri vermeye başladı. Polisler toplantı salonlarında yüzlerce öğrenciye internetin insan hayatına getirdiği sayısız faydaları olduğunu ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiğini, internet ve teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandığını söyledi. Polis, teknolojik bağımlılığın belirtilerini şöyle anlattı:

"Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikayet etmek. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek. Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek. Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak."

İnternet bağımlılığının neden olduğu sorunlar ise şöyle sıralandı:

"Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik, akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon."

Yetkililer, bağımlılığı kontrol altına alma yöntemlerinin de olduğunu belirterek, "Günlük internet kullanım saatlerini değiştirin. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, uyulmasını sağlayın. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın, internet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin" dedi.

Çocuk ve ergenlerde bağımlılığı önlemenin yolu ise şöyle özetlendi:

"2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşması uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterlidir."