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Sıcak Asfalt Yama İşlemleri Devam Ediyor

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Sıcak Asfalt Yama İşlemleri Devam Ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Erenler'in içmesuyu altyapısını...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Erenler'in içmesuyu altyapısını tamamen yenileyecek çalışmalar kapsamında hat çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri sıcak asfaltla buluşturuyor.

SASKİ tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde sıcak asfalt yama işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Erenler'in içmesuyu altyapısının tamamen yenileneceği 25 milyon liralık proje dahilinde çalışmaların tamamlandığı bölgeler SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce asfaltlanıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Seyit Sakallıoğlu, "Asfalt ekiplerimiz Erenler'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri hızlı bir şekilde sıcak asfaltla buluşturuyorlar. Şu anda Sakarbaba Caddesi'nin 600 metrelik bölümü 290 ton sıcak asfaltla buluşturuldu. Erenler'de altyapı ekiplerimizin çalışmalarını sürdürdüğü güzergah boyunca sıcak asfalt serim işlemlerimize devam edeceğiz" dedi.

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