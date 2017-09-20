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Sıcak Hava Bodrum’u Vurdu

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Sıcak Hava Bodrum’u Vurdu
Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası, Muğla'nın Bodrum ilçesini vurdu.

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası, Muğla'nın Bodrum ilçesini vurdu. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini denize bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji'nin sıcak hava uyarısı Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedilmeye başladı. Normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte Bodrum'daki hareketlilik yavaş yavaş azalmaya başladı. Okulların açılmasıyla birlikte yerli turist memleketlerine dönerken, sahiller ise yabancı turistlere kaldı. Bir anda yükselen sıcak havanın etkisiyle kafe ve barlar boşaldı. Turistler sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler havaların çok güzel olduğunu belirterek, sıcak havalarda denize girerek serinlediklerini ifade ettiler.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, bir müddet daha sıcak havaların Ege sahilinde süreceği öğrenildi.

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