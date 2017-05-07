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Sıcaktan Bunalan İstanbullular Denize Koştu

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Sıcaktan Bunalan İstanbullular Denize Koştu
İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip kendilerini denize attı.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip kendilerini denize attı.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilip denize koştu. Küçükçekmece sahiline akın eden vatandaşlardan bazıları güneşin tadını çıkarırken, bazıları da serinlemek için denize girdi. 7'den 70'e ziyaretçinin bulunduğu plaja akın eden vatandaşlar fotoğraf çektirerek ve plajda oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Serinlemek için kendini sahile atan Cemil Işık, "Biz sezonu açtık, denize girip serinliyoruz, bu havalarda herkesin serinlemesi gerekir. İleriki günlerde daha fazla kalabalık olur burası, yer bile bulamazsınız. Sıcaklar bastırdığı zaman eylüle kadar sürekli buradayım" dedi.

Sıcaktan Bunalan İstanbullular Denize Koştu

Sıcaktan Bunalan İstanbullular Denize Koştu

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