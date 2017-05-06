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Şiddet Geliyorum Der

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Şiddet Geliyorum Der
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, "Şiddet Geliyorum Der!" adlı sosyal sorumluluk projesiyle şiddetin her...

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, "Şiddet Geliyorum Der!" adlı sosyal sorumluluk projesiyle şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık oluşturulması adına örnek bir etkinliğe imza attı.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri; fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital ve sosyal şiddete maruz kalan bireylere karşı toplumsal farkındalık geliştirmek amacıyla Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir parkur oluşturdu.

Kendilerine sorulan soruları cevaplayarak parkurda ilerleyen öğrenciler, daha sonra içerisinde kırık ayna, cinayet haberleri, cansız manken ve ses sistemi olan bir kabine girdiler. Kabin çıkışında katılımcılara; şiddetle ilgili çeşitli soru ve cevapların yer aldığı bilgiler ile şiddete maruz kalma durumunda başvurulacak kurum ve iletişim bilgilerinin bulunduğu broşürler dağıtılarak katılımcıların şiddet konusunda bilinçlendirilmesi sağlandı.

250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik ile aile içi şiddetin başlangıcı olan flört şiddetine de dikkat çekilerek "Şiddetin Her Türlüsüne Dur!" mesajı verildi.

Şiddet Geliyorum Der

Şiddet Geliyorum Der

Şiddet Geliyorum Der

Şiddet Geliyorum Der

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