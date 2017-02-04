Şiddetli Fırtına Çatıyı Uçurdu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bir işyerinin çatısı uçtu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bir işyerinin çatısı uçtu.

İlçedeki Sor Sanayi Sitesinde mobilyacı olan Hamit Sevimli, yaklaşık 3 gün önce ilçede yaşanan şiddetli tipi nedeniyle iş yerinin çatısının uçtuğunu ve camekanlarının kırıldığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Halit Sevimli: "3 gün önce şiddetli fırtınadan dolayı işyerimiz yıkıldı. Mobilya imalathanemizin çatısı uçtu, camekanlar kırıldı ve makinelerimiz zarar gördü. Şuanda işyerimizde ki tahribatı toparlıyoruz. Yaklaşık 60 bin TL zararımız oldu. Mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.