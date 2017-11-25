Şiddetten kurutulmak zorundayız

CHP Samsun İl Başkanı Av. Akcagöz, kadına yönelik şiddetin, toplumun adeta bir parçası olduğuna vurgu yaparak bundan kurtulmak zorunda olduklarını söyledi.

CHP Samsun İl Başkanı Avukat Tufan Akcagöz 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı dayanışma günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Kadının maruz kaldığı şiddetin bir sorumlusu şiddeti uygulayan erkekse, diğer sorumlusun ise buna sessiz kalan toplum olduğunu söyleyen Akcagöz, kadına yönelik şiddet konusunda toplum nezdinde farkındalık yaratmak adına böyle bir dayanışma günü belirlemenin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Konuşarak çözülemeyen sorunların, şiddetle çözülmesinin mümkün olmayacağını da aktaran Akcagöz, "Şiddeti toplum hayatından tamamen çıkarmak için millet olarak çaba göstermek zorundayız. Toplumun şiddet grafikleri incelendiğinde, eğitimli insanların arasında da şiddetin yaygınlık göstermesi, eğitim sisteminin yeniden sorgulanması gerektiğini göstermektedir. Herkes kendisini bu noktada, mutlaka gözden geçirmelidir. Trafikte şiddetle çaldığımız kornalar ve maçlardaki tezahüratın içindeki şiddet de mutlaka sorgulanmalıdır” dedi.



Televizyon dizilerinin şiddeti özendirdiğini savunan Akcagöz, televizyon dizilerindeki bazı sahnelerin, topluma oldukça zarar verdiğiniin altını çizdi. Şiddeti özendiren senaryoların yeniden ele alınması ve mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirten Akcagöz, şunları kaydetti; "Toplum açısından rol model oluşturacak filmlerin ve film karakterlerinin, yeniden ele alınması gerekir. Şayet böyle olmazsa, kötüyü örnek alma eğilimi yaygınlaşır ki, şiddetin ve kavganın önünü almak bu nedenle mümkün olmaz. Kötü karakterlerin şaşalı gösterilmesi ve her zaman kazanan olarak lanse edilmesi, ister istemez toplumu olumsuz yönde etkileyecektir. Şiddeti çağrıştıran ve çağıran tüm unsurlar bertaraf edilmelidir. Kadınlar da haklarını bilmek zorundadır. Dayak, cennetten çıkma değildir. Dayak, kadına reva değildir. Kadın, maruz kaldığı şiddetin karşısında çaresiz değildir. " Barış GÖK