  • BIST 95.123
  • Altın 140,612
  • Dolar 3,5919
  • Euro 3,9126
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Side’de Sahiline Ölü İnek Vurdu

» »
Side’de Sahiline Ölü İnek Vurdu
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde öğle saatlerinde inek leşi gören turistler durumu otel yetkililerine bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side sahiline ölü inek vurdu.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde öğle saatlerinde inek leşi gören turistler durumu otel yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Manavgat Belediyesi zabıtaları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri geldi. İnek leşi iş makineleri ile sahilden alınarak götürüldü.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Keykubat Plajı'na bir inek leşi vurmuştu. Alanya ilçesinde bir ay içinde 6 inek leşinin sahile vurduğu öğrenilirken, Side'de sahile vuran inek leşinin de, diğerleriyle birlikte hayvan ticareti yapan bir gemiden telef olduğu için atıldığı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Kişinin Öldüğü 3 Kişinin Yaralandığı Olay Güvenlik Kamerasında09 Mayıs 2017 Salı 17:48
  • Fetö’den Tutuklu Avukattan Mahkeme Başkanına Şok Sözler09 Mayıs 2017 Salı 17:48
  • Tsk’daki Kripto Fetö’cülere Operasyon: 51 Gözaltı09 Mayıs 2017 Salı 17:38
  • Denizli’de 16 Mahrem İmam Adliyede09 Mayıs 2017 Salı 17:38
  • Bayrak Satıcıları Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti09 Mayıs 2017 Salı 17:38
  • Rüzgara Dayanamayan Asırlık Çınarın Dalı Otomobilin Üzerine Düştü09 Mayıs 2017 Salı 17:34
  • Kiraladıkları Aracın Üzerine Çam Ağacı Devrildi09 Mayıs 2017 Salı 17:29
  • Fetö Üyeliğinden Aranan 3 Kişi Antalya’da Yakalandı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • “Biz İzmiriz” Projesi Start Aldı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Silah Kaçakçılarına Jandarmadan Şafak Baskını09 Mayıs 2017 Salı 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti