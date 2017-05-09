Side’de Sahiline Ölü İnek Vurdu

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde öğle saatlerinde inek leşi gören turistler durumu otel yetkililerine bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side sahiline ölü inek vurdu.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde öğle saatlerinde inek leşi gören turistler durumu otel yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Manavgat Belediyesi zabıtaları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri geldi. İnek leşi iş makineleri ile sahilden alınarak götürüldü.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Keykubat Plajı'na bir inek leşi vurmuştu. Alanya ilçesinde bir ay içinde 6 inek leşinin sahile vurduğu öğrenilirken, Side'de sahile vuran inek leşinin de, diğerleriyle birlikte hayvan ticareti yapan bir gemiden telef olduğu için atıldığı tahmin ediliyor.