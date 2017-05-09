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Sierra Leone’den Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Düzeyinde İlk Ziyaret

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Sierra Leone’den Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Düzeyinde İlk Ziyaret
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ziyaret vesilesiyle, 10 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, baş başa görüşecekler ve ardından heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ikili ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Sierra Leone'den Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen, 9-11 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayan bu ilk resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından bir dönüm noktası oluşturmanın yanı sıra, Afrika Kıtası ile özellikle son dönemde ilişkilerin derinleştirmeye devam ettirildiğinin de göstergesi.

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