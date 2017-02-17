Şifalı Su Resmen Akçakoca Belediyesinin Oldu

Akçakoca Belediye Başkanlığı ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Şifalı su ve bölgesine kapsayan 50 dönümlük orman...

Akçakoca Belediye Başkanlığı ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Şifalı su ve bölgesine kapsayan 50 dönümlük orman alanı 29 yıllığına Akçakoca Belediyesine kiralandı.

Düzce merkez Akçakoca ilçesi D-655 karayolu üzerinde bulunan Şifalı Su ve çevresini kapsayan 50 dönümlük alan Akçakoca Belediyesi tarafından kiralandı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici konu ile ilgili yaptığı açılamada, insanların sadece su almak için durduğu mevkide çok amaçlı bir proje uygulanacağını ve buraya sadece su almak için uğranılan bir konumdan çıkarılacağını söyledi.

Yemenici, Şifalı su mevkisinin çok amaçlı kullanılacağına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde sadece su ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak kahvaltı ve diğer ihtiyaçlarının tamamına cevap verecek bir konuma getireceğiz. Yol üstü hizmet anlamında bir kalite getireceğiz. Bu işin sonuçlanmasında emeği geçen başta sayın bakanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezine dönüşeceğini işaret eder Başkan Yemenici şöyle konuştu: "Belediyemize önemli oranda gelir getirecek aynı zamanda vatandaşlarımızın ormanla iç içe bir çok yaşam aktivitesinin yerine getirebileceği bir işi sonlandırdık. 50 dönümlük bir alanı yılda 20 bin kira bedeli ile 29 yıllığına kiraladık. Bildiğiniz gibi şu anda orası bir dağınıklık hizmet ve görüntü kirliliği içinde. Işıklandırması yok geceleri güvenli değil Bütün bu sorunlar uygulayacağımız projede ortadan kalkacak."

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, Akçakoca Belediyesine hayırlı olmasını dileyerek, 50 dönümlük arazinin 29 yıllığına kiralandığını ve bir sosyal tesisler ile donatılacağını söyledi.