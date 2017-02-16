Sıfır Faizli Kredi Başvurusunda Son 4 Gün

Adıyaman KOSGEB Müdürü Şükrü Mısır tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnaflara KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar verilecek sıfır faizli kredi...

Adıyaman KOSGEB Müdürü Şükrü Mısır tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnaflara KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar verilecek sıfır faizli kredi tanıtıldı.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına Adıyaman KOSGEB Müdürü Şükrü Mısır, KOSGEB Başkanlık Müşaviri Dilaver Ekinci, Ailem-Der Adıyaman İl Başkanı Soydan Doğru, Saadet Partisi Besni İlçe Başkanı Ramazan Buzcu, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Can, İl Genel Meclis Üyesi H.Ömer Şahin ve esnaflar katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan KOSGEB Adıyaman İl Müdürü Şükrü Mısır, ülkenin son dönemlerde ciddi badireler atlattığını söyleyerek, "Ülkemizin gelişmesini istemeyen çevreler her türlü melanetle ülkemizin üzerinde oyunlar oynuyorlar. Bu noktada son dönemde sıcak para ihtiyacı, ekonomideki daralmalara karşı esnafımız sıkıntı yaşamaktadır. Çok şükür ülkemizin geleceğine yön veren, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili büyük hedefler koyan bir Reisi Cumhurumuz var. Bu noktada Bakanlığımız ve KOSGEB aracılığıyla esnafımıza çare olmak üzere yeni yeni projeler geliştirmektedir.

Sıfır faizli 50 bin TL'lik kredi uygulamasını esnaf ve sanatkarların kullanımına Aralık ayı içerisinde açılmıştı. Kısıtlı zamanda 15 bin esnaf ve sanatkarımız bundan faydalandı. Adıyaman'dan 80 esnaf ve sanatkarımız bundan faydalandı. 2017 yılında yeniden bu kredi sistemi açıldı. Biz de İl ve ilçe merkezlerinde olduğu gibi Besni'ye gelerek esnaf ve sanatkarları bilgilendirmek istedik. 20 Şubat'a kadar devam edecek kredi başvuruları için bir çalışma yapılacak. En düşük seviyedeki mikro ölçekli işletmelerden başlayarak sıralama yapılacak. İlimize bir kontenjan bildirilecek. Bu kontenjanı en son noktasına kadar esnafımıza ulaştırmaktır. KOSGEB'e kayıt olma ön şartı olmayacak. Yapılacak müracaatlar sıralanacak. 27 Şubat 2017 tarihinde kredi kullanmaya hak kazanlara mesaj gönderilecek. Kredi başvurusu onaylanan esnafımız KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerini yapacak ve Şubat ayı sonu itibariyle kredileri kullandırtmaya başlayacağız. 2017'de başlattığımız bu uygulamada sayı 80 olmayacak. Bu uygulamadan ülke çapında da 200 bin üstü esnaf ve sanatkarın istifade edilmesi bekleniyor. Bu sıkıntılı süreçte onlara bir can suyu olarak bu kredi imkanlarından olabildiğince fazla sayıda esnaf ve sanatkarımızın yararlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.