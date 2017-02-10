Sigara Bırakan Muhtarlara Büyükşehir’den Check-up

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sigarayı bırakarak dumansız hava sahasına katkı sunan muhtarlara tebrik mahiyetinde check-up hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sigarayı bırakarak dumansız hava sahasına katkı sunan muhtarlara tebrik mahiyetinde check-up hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayı bırakan muhtarlara check-up hediye etti. Programda Daire Başkanı Lütfi Efil ve sigarayı bırakan muhtarlar hazır bulundu. Kocaeli halkına hizmet eden muhtarlar genişletilen dumansız hava sahası projesiyle birlikte sigaranın zararlarını ve kullanan insanın artık toplumda kendine yer bulamayacağını tahmin ettikleri için sigarayı bırakarak sağlıklı bir yaşama merhaba demek istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bu proje ile vatandaşların sigarayı bırakmasını teşvik etmeyi amaçlıyor ve sigarayı bırakan muhtarlara check-up hediye ediyor. Sigarayı bırakan muhtarlar Necati Kütük, Mehmet Kurt, İsmail Balaban, Vehbi Gündüz, Hasan Özkoca, Uğur Baydar ve Mehmet Çalık bu kapsamda Kızılay merkezine giderek check-up yaptıracak.

Yapılan programda sigarayı bırakan muhtarlara check-up çeklerini hediye eden Efil, "Sigara dünyada her yıl 3 milyon insanın hayatına mal oluyor. Yani günde ortalama 15 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatlarını kaybediyor. Öte yandan sigara sağlığımız kadar cebimize de zarar veriyor. Hayatımız boyunca sigaraya verdiğimiz para ile bir daire ve araba almak mümkün. Sizleri sigarayı bıraktığınız için kutluyor, darısı diğer muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın başına diyorum" diye konuştu.

Program muhtarlara check-up çeklerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.