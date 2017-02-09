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Sigara Hırsızları Tutuklandı

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Sigara Hırsızları Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta marketleri hedef alan ve son işlerinde suçüstü yakalanan 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta marketleri hedef alan ve son işlerinde suçüstü yakalanan 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içinde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiyi takibe aldı. Güvenlik kameralarından hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasını tespit eden polis, şüphelileri Gaziantep yolunda düzenlediği operasyonla yakaladı. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına karışan M.A. (30), M.S. (30) ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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