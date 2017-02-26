SİGARA İÇMEK DİŞLERE VE DİŞ ETLERİNE ZARAR VERİR Mİ?

Değerli Halk Gazetesi okuyucuları. Bu haftaki yazımda sigaranın dişlerinize ve diş etlerinize verebileceği zararlardan bahsedeceğim.

Sigaranın zararları

Sigaranın zararlarını bugün bilmeyen kimse yoktur herhalde. Sigara içen ya da içmeyen herkes, sigaranın sağlığımızı olumsuz yönde etkilediğini en azından bir kere duymuştur. Ben bugün özel olarak sigara içmenin ağız ve diş sağlığımızı ne yönde etkilediğinden bahsedeceğim.

Sigara sağlığımızı hangi yolla etkiler?

Sigaranın bileşenlerine baktığımızda sigaranın içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Yaklaşık 4000 adet kimyasal maddeden oluştuğu bildirilmektedir. Sigara içmek ya da sigara dumanına maruz kalmak yoluyla bu kimyasal maddeler gerek akciğerlerimiz gerekse kılcal kan damarlarımız yoluyla vücudumuza girmektedir. Zararlı etkileri de bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Sigaranın diş ve dişetlerine etkisi

Sigara içerken içinize çektiğiniz duman yüksek ısıdadır. Pek çok kişi ben içime çekmiyorum, ben akciğerlerime dumanı doldurmuyorum diye düşünmektedir. Ancak bu durumda bile sigaranın dumanının yüksek ısısı ağızda kalmakta ve olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yüksek ısı, diş etlerine zarar vermektedir. Sigara içen insanların diş etlerinde renk değişimleri oluşmaya başlar. Normal koşullarda sağlıklı bir diş eti gül kurusu-pembe renkte iken sigara içildiğinde diş etleri giderek mor-siyah renk almaya başlar. Aynı şekilde sigaranın içerisindeki kimyasallar diş minesinin üzerine yapışır ve dişlerde renklenmeye yol açar ve bu renklenmeler diş fırçalama ile çoğu zaman giderilemez ve diş hekimlerinin profesyonel temizlik yapması gerekir.

Sigara diş etlerinin beslenmesini bozuyor

Sigara dumanına maruz kalan diş etlerinde kılcal damarlardaki kan akışı bozulur ve diş etlerinin beslenmesi olumsuz yönde etkilenir. Bu da diş eti sağlığınızın bozulma nedenlerinden birisidir.

Sigara ve ağız kanserleri

Yapılan araştırmalar uzun süre sigara içen kimselerde ağızda görülebilecek kanser vakalarının arttığını göstermektedir. Dudaklarınızda, yanaklarda, dilde, ağız tabanında, damakta şişlik ya da renk değişimleri varsa hemen diş hekiminizle irtibata geçmenizde fayda vardır.

Sigara ve ağız kokusu

Sigara içmenin bir diğer zararı da ağızda oluşan ve hem kişiyi hem de sosyal çevresini olumsuz etkileyen çok ağır bir ağız kokusudur. Hiç kimse sigara içen biriyle uzun süre konuşmak ve iletişim kurmak istemez. Çünkü bu koku çok rahatsız edici olabilir.

Sonuç olarak şu söylenebilir. Sigara içmek genel sağlığınızı olumsuz yönde etkilediği gibi diş ve diş eti ve ağız sağlığınızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Sigaranın neden olduğu bu zararlı etkilerden kaçınmak sizin elinizdedir.

Sigarasız sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki yazımızda buluşmak dileğiyle. Kendinize ve dişlerinize iyi bakın.